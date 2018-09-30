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Ким Чен Ын подарил Мун Чжэ Ину двух собак породы пхунсан

Политика

Собаки подарены в честь межкорейского саммита

Сеул, 30 сентября 2018, 16:01 — REGNUM  Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын подарил президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину двух собак редкой охотничьей породы пхунсан в честь проведения межкорейского саммита, который прошел в Пхеньяне с 18 по 20 сентября. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи.

Собаки прошли необходимый санитарный контроль и 27 сентября были переданы представителям Южной Кореи на пограничном пункте Пханмунджом. Оттуда их доставили в президентский дворец в Сеуле.

Собаки получили клички — Сонгканг (родился в ноябре 2017 года) и Коми (родилась в марте 2018 года).

Отмечается, что у Мун Чжэ Ина уже была собака породы пхунсан (эта порода была выведена в Северной Корее). После межкорейского саммита 2000 года власти Северной Кореи подарили Южной Корее двух собак этой порода. Они содержались в зоопарке и умерли в 2013 году.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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