Майдан в Армении накануне решающих событий, взгляд с Украины. 4

Фёдор Яковлев, , 16:30 — REGNUM

Основная внутренняя проблема Армении, это низкий уровень жизни, вследствие которого армяне уезжают из страны у кого куда получится ввиду элементарного отсутствия работы. Например, если на 1 января 2008 года число постоянного населения Армении составляло 3 230 000 человек, то на 1 января 2018 года — 2 972 000, т. е. , за последние 10 лет, которые одновременно являются годами президентства Сержа Саргсяна, из Армении уехало 258 000 человек, т. е. , почти 9% (!) населения, и этот катастрофический для Армении процесс продолжается и в настоящее время, несмотря на пафосное заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на митинге 17 августа по случаю 100 дней его нахождения во власти, что «самый важный результат, достигнутый после моего избрания премьер-министром, заключается в том, что в Республику Армения приезжает больше людей, чем уезжает из Армении, что можно считать первым и очень важным этапом предотвращения эмиграции». Впрочем, ложь, отрицание ранее сказанного, передёргивание и извращение фактов является своеобразной «визитной карточкой» большинства выступлений нового премьер-министра Армении. А невозможность самореализации и нищета на фоне имущественного неравноправия, особенно в случаях явно выраженного несправедливого обогащения руководства государства и их приближённых, в любом обществе порождает озлобленность переходящую в агрессию и порождает стремление части общества, недовольной такой ситуацией в государстве, к использованию способов кардинального изменения положения в стране, не останавливаясь даже перед самыми радикальными методами и Армения не исключение.

Устранить эту проблему в максимально короткие сроки, если совсем кратко и схематически упрощённо, можно исключительно созданием новых рабочих мест, для чего необходимо создавать новые предприятия и модернизировать и/или расширять старые, а для этого необходимо активно привлекать инвестиции, как внутренние, так и внешние. А в целях максимального привлечения инвестиций любое правительство должно создать благоприятный инвестиционный климат, основу которого, в первую очередь, составляет политическая и государственная стабильность в стране и профессиональное долговременное правительство, гарантирующее безопасность инвестиций, хотя бы, на период их окупаемости, либо преемственность экономической политики власти, что тоже может гарантировать безопасность и окупаемость инвестиций. Для привлечения внутренних инвестиций, причём в достаточно больших объёмах и в короткие сроки, иногда хватает и просто доверия к существующей власти со стороны граждан государства и диаспоры. Для Армении, в которой проживает около 3-х миллионов человек, но при этом примерно 2,2 миллиона армян проживает в России и ещё порядка 8-ми миллионов в других странах, в т.ч., примерно 1,5 миллиона в США, это особо актуально.

Но именно в этом месте возник катастрофический сбой, поскольку понимание политической и государственной стабильности в государстве у бизнесменов и Пашиняна практически антагонистическое, так как по мнению любого адекватного бизнесмена, стабильность в стране обеспечивается правительством с предсказуемой внешней и внутренней политикой и не допускающее в стране разных общественно-политических катаклизмов, например, в виде насилия уличной толпы над государственными органами власти и их представителями, как это произошло в Армении в апреле-мае с.г. И с этой точки зрения, Армения имеет даже не нулевой, а скорее отрицательный уровень инвестиционной привлекательности, поскольку правительство Пашиняна опирается в парламенте из 105 депутатов на… 3 депутата от его партии «Гражданский договор» (ГД), о чём он же сам сказал 25 сентября во время выступления на 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке: «я был избран в парламенте, где у меня были всего четыре надежных голоса, в том числе и мой собственный».

Если ещё принять во внимание каким путём Пашинян стал премьером, то ситуация с «инвестиционной привлекательностью» только на порядок ухудшается. Поэтому вялотекущие переговоры об инвестициях для видимости «кипучей инвестиционной деятельности» вестись, конечно, могут, но их реальные результаты будут возможны только после досрочных выборов в Национальное собрание Армении (НСА), в результате которых Пашинян либо сумеет сформировать парламентское большинство, поддерживающее его политику, в т.ч. экономическую, и изберёт его премьером, либо его сменит тот премьер, которого выдвинет и утвердит образовавшееся после выборов парламентское большинство и отнюдь не под давлением улицы.

Нагляднее всего противоречия между позициями бизнесменов и Пашиняна, а также его реальное отношение к инвесторам, фактически исключающее перспективу серьёзных инвестиций в экономику Армении при его премьерстве, продемонстрировала дискуссия Пашиняна с Рубеном Варданяном (109-е место в российском рейтинге Forbes с состоянием в $950 миллионов) 8 сентября на встрече с российскими бизнесменами армянского происхождения во время визита Пашиняна в Москву, которую наиболее состоятельные российские бизнесмены армянского происхождения… проигнорировали. Да и Варданян пришёл на эту встречу, скорее всего, только по причине получения от правительства Пашиняна уведомления о закрытии в одностороннем порядке созданного в январе 2017 года по инициативе Варданяна совместного с государством фонда «Центр стратегических инициатив» (ЦСИ). Однако, разговора не получилось, поскольку несмотря на замечание Варадняна, что «у нас бизнес-встреча, а не митинг, если можно давайте говорить больше языком цифр, а не призывов, лозунгов» и его очень корректное и совершенно справедливое замечание Пашиняну: «вы имеете право делать всё, что связано с вашими организациями, но если это создано совместно с частным сектором, а вы его даже не спрашиваете, а уведомляете, что должны закрыть, то мне кажется, как минимум, эта платформа не очень уважительна», Пашинян ответил, что в Армении «есть фонды, негосударственные организации, офисы реализации программ, которые финансировались государством либо полностью, либо частично. Однако результат — нулевой» и заявил, что в стране начался процесс закрытия разных организаций и центров, руководители и сотрудники которых дублировали работу министров и чиновников, но за намного более высокую зарплату и без весомых результатов. И безапелляционно вынес приговор ЦСИ, показав Варданяну, кто в «армянском доме» действительно настоящий хозяин, решающий вопросы отношений с инвесторами в одностороннем порядке и безоговорочно: «я говорю, прекращаем это. За ничегонеделание никто больше не будет получать деньги».

Однако следует заметить, что Пашинян в этом случае в очередной раз либо просто соврал, либо сам не понял, что сказал, либо по привычке извратил факты, поскольку 27 июля на заседании Евразийского межправительственного совета в Санкт-Петербурге он в своём выступлении сказал следующее: «тема продвижения цифровой повестки приоритетна как для Армении, так и для ЕАЭС в целом… в Армении уже сформировано видение по Цифровой повестке, в рамках которого учитываются процессы гармонизации с ЕАЭС». Но, проект документа «Повестка дня цифровой трансформации Армении на 2018−2030 гг.» был разработан и доложен бывшему в то время премьер-министром Карену Карапетяну 29 ноября 2017 года… Центром стратегических инициатив, после чего ЦСИ вместе с созданным правительством Карапетяна в августе 2017 года фондом «Цифровая Армения» проект доработали и так же совместно представили 23 февраля 2018 года именно тот окончательный вариант «цифровой повестки», определяющей шесть ключевых направлений цифрового развития Армении: цифровое правительство, цифровые навыки, инфраструктура, кибербезопасность, частный сектор и институциональные основы, на который сослался Пашинян во время своего выступления на совете ЕАЭС. Если учесть, что Пашинян, как премьер, в обоих фондах является председателем попечительских советов, то он просто не мог не знать обстоятельств создания «цифровой повестки».

Кроме того, директор ЦСИ Александр Хачатурян, комментируя оценку работы фонда Пашиняном, рассказал, что за полтора года работы ЦСИ разработал 26 проектов стратегии развития Армении, из которых, кроме упомянутой «цифровой повестки», совместно с ЕС уже реализована программа Young Experts Scheme (YES Armenia), в рамках которой в сферу государственного управления Армении привлечены более 20 молодых специалистов из Армении и диаспоры, до сих пор участвующих в реализации приоритетных проектов в различных министерствах и госведомствах Армении. ЦСИ за период своей деятельности также привлёк денежные ресурсы от спонсоров в размере €500 тысяч. Но, хотя 9 сентября на пресс-конференции в Иджеване Пашинян и заявил: «Я с большим уважением отношусь к господину Варданяну и всем предпринимателям, которые инвестируют в Армению», но своё реальное «уважение» к «господину Варданяну и всем предпринимателям, которые инвестируют в Армению» он проявил решением своего правительства от 14 сентября о ликвидации ЦСИ.

Так что, несмотря на личное обращение Варданяна к премьеру: «мои друзья и я за последние 18 лет вложили более 600 миллионов долларов в Армению. Это немаленькая сумма. Вы можете делать всё, что считаете нужным, просто мне кажется нужно сохранять режим диалога и попытки друг друга услышать», «диалога» у Варданяна с Пашиняном явно не получилось, — Пашиняну показать, что всё созданное прежним правительством ущербно, видимо, было гораздо важнее «попытки друг друга услышать» в разговоре с инвестором, организовавшем вложение в Армению сотен миллионов долларов. Слегка перефразировав известное выражение Мартина Лютера, которым он предостерегал от необдуманных действий, можно сказать, что в данном случае Пашинян весьма опрометчиво вместе с «грязной водой» своих личных политических амбиций, вопреки предостережению Лютера и просто здравому смыслу, решительно выплеснул «экономического ребёнка» инвестиционных перспектив своего правительства, что будет иметь для Армении весьма негативные последствия.

Об этом свидетельствует и ответ Пашиняна на другой вопрос Варданяна: «что нужно сделать, чтобы в Армении царило спокойствие, предсказуемость, а также атмосфера для взаимодействия различными групп друг с другом? Мы не хотим нестабильности и политического кризиса в Армении. Бизнес любит тишину. Что вы как премьер-министр можете сделать, чтобы в нашей стране была предсказуемость?» Но Пашинян предпочёл снова его «не услышать», ограничившись, как обычно в тех случаях, когда ему нечего ответить по существу вопроса, пафосной митинговой речёвкой: «Армения пережила революцию, и стабильность ни разу не была нарушена. Сегодня разные люди, журналисты пишут о какой-то нестабильности. О какой нестабильности вы говорите? Сегодня в Армении власть принадлежит народу, и всегда будет принадлежать ему. Хотите, чтобы я себя назвал диктатором, монархом и чтобы все сказали, как хорошо, у нас есть стабильность».

Следует особо отметить, что этот конкретный диалог и его результаты чрезвычайно важны для понимания перспектив экономического развития Армении правительством Пашиняна в целом тем, что он демонстрирует сразу несколько аспектов возможного инвестирования в Армению или, пожалуй вероятнее, его возможного отсутствия, поскольку на фоне пашиняновского декларативного ура-патриотического призыва на митинге 17 августа: «наша главная задача — привлечь новые инвестиции. Я надеюсь и настоятельно призываю представителей армян всего мира, всех инвесторов приехать в Армению и сделать серьезные инвестиции», «диалог» с Варданяном наглядно показал реальное, пренебрежительно-унижающее отношение Пашиняна и его правительства даже к тем инвесторам, которые уже вложили в Армению сотни миллионов долларов. После этого вряд ли найдутся желающие связываться с таким премьером и его правительством, особенно с их безупречной «логикой» и нижайшей квалификацией, продемонстрированными Пашиняном в обращении к Варданяну: «Мы не отрицаем того, что нуждаемся в потенциале диаспоры. Если говорить о прибыльности предприятий в Армении, то в условиях отсутствия ответа на этот вопрос у правительства, мы бы хотели услышать выводы вашей команды, однако этот расчет, думаю, должен основываться на общедоступных числах» и… через неделю ликвидировал фонд Варданяна, который этот расчёт и должен был сделать?! Каким образом и на каких условиях правительство Пашиняна собирается привлекать инвесторов, если оно неспособно «говорить о прибыльности предприятий в Армении», это вопрос вообще риторический.

И это при том, что Варданян очень положительно принял майдан в Армении, о чём заявил сначала по приезду в Армению в конце апреля, затем 10 мая в статье в британской Financial Times, в которой отметил, что «это была не победа одного человека, а целой нации, и, особенно, молодежи» и добавил: «у нас есть уникальная и неожиданная возможность превратить свою страну в яркую, современную, безопасную, мирную и прогрессивную родину для всей нации», а Пашиняна сначала вместе со своим партнёром по бизнесу Нубаром Арефяном поздравил с избранием на пост премьер-министра прямо в день избрания, заявив о своей готовности «поддерживать президента и премьер-министра Армении для достижения наших общих целей», а затем 29 мая пригласил Пашиняна на вручение дипломов об окончании построенной Варданяном Дилижанской международной школы (UWC Dilijan College) 104-м студентам из 63-х стран, в которую он инвестировал около $150 миллионов.

А ведь Варданян не только и не столько инвестирует сам, сколько привлекает инвестиции других бизнесменов в реализацию совместных проектов, которых у него в настоящее время 62, в разных странах, что свидетельствует о наличии у него широчайшего круга весьма солидных партнёров, которые будут строить свои отношения с новым правительством Армении либо через Варданяна, либо вместе с Варданяном по его рекомендации или в его проектах, либо, как минимум, с учётом его мнения и опыта отношений с правительством Армении в целом и Пашиняном в частности. А какой они вывод могут сделать исходя из «конструктивности» диалога Варданяна с Пашиняном и его результатов, комментировать нет необходимости. Поэтому не случайно встреча Пашиняна с российскими бизнесменами закончилась полным провалом, о котором армянская газета «Жоховурд» написала, что «собравшиеся были в основном бизнесмены разными нитями связанные с бывшими властями, которые не чувствуют себя комфортно при новых властях. Многие из них пришли в качестве наблюдателей, посидели и ушли. Другие же в разговоре друг с другом говорили, что больше не будут инвестировать в Армению, поскольку они опасаются, что новое правительство доставит им лишнюю головную боль, и они не хотят инвестировать ценой перспективы оказаться за решеткой».

И это объяснимо, поскольку Варданян является членом созданного 25 марта 2017 года с участием в то время премьер-министра Карена Карапетяна непубличного договорного инвестиционного фонда «Клуб инвесторов Армении», объединившего около 30 российских бизнесменов армянского происхождения с суммарным капиталом его участников порядка $20 миллиардов, среди которого таких восторженных почитателей майдана в Армении, как Варданян, к тому же поработавшего пропагандистом армянского майдана на международной арене, не наблюдается. Но раз и его Пашинян так круто публично обломал, демонстративно закрыв его ЦСИ, то с остальными будет ещё хуже, несмотря на инвестируемые в Армению сотни миллионов долларов, что собственно и показал пример российского миллиардера Самвела Карапетяна (30-е место в российском рейтинге Forbes с состоянием в $3,7 миллиарда), — новое правительство отменило контракт с его компанией «Ташир Капитал» о передаче в концессионное управление ЗАО «Высоковольтные электросети» и оставило ЗАО в государственной собственности, мотивировав решение тем, что условия контракта невыгодны государству, но… без обсуждения и встречных предложений по пересмотру, якобы, его «невыгодных» условий.

Но ещё большим провалом закончилась сентябрьская поездка Пашиняна в США, поскольку встречу с американскими бизнесменами армянского происхождения ему вообще не смогли организовать! И это тоже неудивительно, поскольку, например, авторитетнейший в армянской диаспоре США президент нью-йоркского благотворительного фонда «Корпорация Карнеги» Вартан Грегорян является вместе Варданяном соучредителем гуманитарной инициативы «Аврора» и вполне естественно, что своё мнение о новом правительстве Армении он будет обосновывать с учётом опыта своего давнего партнёра. А популярный среди более молодого поколения диаспоры мультимиллионер и бывший житель Москвы, а нынешний житель Кремниевой долины Давид Ян, является партнёром Варданяна в научно-технологическом фонде Армении (Foundation for Armenian Science and Technology, — FAST), созданном в целях развития среды для технологических инноваций и мобилизации научных, технологических и финансовых ресурсов в Армении. Да и сам Варданян весьма авторитетен в армянской диаспоре США, о чём свидетельствует, например, его приглашение на торжественный прием по случаю 25-летия Американского университета Армении в Лос-Анджелесе, на котором 19 ноября 2016 года он выступил с речью.

Поэтому, видимо, не случайно Пашинян именно на встрече с представителями армянской диаспоры в США мотивировал необходимость проведения в кратчайшие сроки внеочередных парламентских выборов именно тем, что «инвесторам нужны гарантии политической стабильности в стране. Они не верят нашим устным словам, что политические реалии в стране не изменятся». По сути это заявление является не только полным отрицанием Пашиняном своих предыдущих заявлений, но и фактическим признанием во лжи, поскольку на митинге 17 августа он высокопарно заявил: «у граждан Армении и наших соотечественников из диаспоры есть исключительная уверенность относительно будущего, и это самая важная гарантия дальнейшего экономического прогресса и роста». Более того, этим заявлением Пашинян к тому же сам себя записал в ряды… «контрреволюционеров», поскольку на том же митинге сказал: «известные вам силы, — республиканцы, контрреволюционеры, распространяют слухи о том, что потенциальные инвесторы не приходят, ожидают, чтобы посмотреть, что произойдет дальше»!?

Как оказалось, это не «слухи», а реальность на пути к пониманию которой Пашинян наломал немало дров в отношениях с реальными инвесторами, после чего ему и его команде придётся сейчас усердно запихивать обратно в тюбик размазанную ими «зубную пасту» скандалов с этими инвесторами и не факт, что во всех случаях получится. Во всяком случае, Самвел Карапетян уже отказался инвестировать $240 миллионов в строительство высоковольтной линии электропередач Армения-Грузия, отсутствие которой заметно снижает экспортный потенциал Армении в сфере энергетики. А Варданян в прошлом году декларировал намерение привлечь в ближайшие 15 лет, кроме уже вложенных миллионов долларов, еще $1,3 миллиарда, которые должны способствовать экономическому развитию Армении, но не факт, что после закрытия ЦСИ у него это желание осталось, к тому же инструмент по разработке проектов инвестиций и согласования их с государством в виде ЦСИ Пашинян ликвидировал.

Но в случае с Варданяном главный вопрос не в самой ликвидации фонда, как такового, и даже не в той оскорбительно-унижающей Варданяна форме, в которой это было сделано, поскольку для Варданяна не проблема открыть хоть десяток фондов, но… это будут сугубо частные фонды. А в этом и заключается главный вопрос, — Варданян, имея свои оригинальные взгляды на будущее человеческой цивилизации, занимается реализацией глобальных по времени и пространству проектов. Например, программа sustainable development (устойчивое развитие) должна быть реализована в 148 развивающихся странах, а исходя из его убеждения, что мир идет к модели, основой которой будет не капитал, а талантливый человек и поэтому будущее будет за широко образованным человеком, работающим на стыках разных областей знания, и это тренд ближайших 20−50 лет, Варданян занимается реализацией программы «глобального образования» в рамках которой, по его словам: «на примере Армении мы строим новую модель, где именно частно-государственное партнерство, а не наоборот будет драйвером».

И вот этот «драйвер» в виде частно-государственного фонда «Центр стратегических инициатив» Пашинян и его правительство через полтора года существования обвинили в полном отсутствии результатов, при этом посчитав сам фонд настолько никчемным, что даже не попытались вникнуть ни в суть его работы, ни в суть «новой модели» Варданяна, как таковой. Другими словами, Пашинян «убил» не просто фонд Варданяна, он «убил» его попытку выстроить перспективную модель будущего, к тому же «на примере Армении», чем фактически дискредитировал его идею?! А после этого не только у оппонентов Варданяна, но и у его последователей могут возникнуть вполне закономерные, хотя и практически риторические, вопросы и о том, как Варданян собирается реализовывать свои программы в 148 странах, если не смог это сделать даже в Армении, а также о реальности его видения будущего через 20−50 лет, если его «драйвер» этого будущего признали никчемным уже через полтора года существования в той же Армении на правительственном уровне, а Варданян не смог убедить в обратном?

Можно, конечно, и вполне обоснованно, объяснить ликвидацию ЦСИ самодурством и экономической безграмотностью Пашиняна и его правительства, но тогда возникает следующий не менее закономерный вопрос о том, как в мае Варданян мог петь дифирамбы тем изменениям в стране, которые уже в сентябре привели к закрытию «драйвера» его «новой модели» будущего, да ещё в столь оскорбительной для него форме? Даже если бы Пашинян захотел специально ударить по самолюбию и унизить Варданяна больше, чем он это сделал закрытием ЦСИ, вряд ли у него бы это получилось, хотя ни Пашинян, ни его команда, скорее всего, даже не поняли, что они в действительности сделали. Зато, вне всякого сомнения, это хорошо поняли другие бизнесмены, в первую очередь многочисленные партнёры Варданяна, как в России, так и в других странах, и сделали соответствующие выводы, поставив себя на его место. Комментировать их реакцию нет смысла, как и слова Пашиняна на митинге 17 августа, что «после политической победы революции в Армении мы вступили в период экономических побед. И я хочу заверить вас, что в экономике у нас будут действительно серьезные успехи». Некоторые из этих «успехов», особенно в борьбе с инвесторами, уже очевидны, но они свидетельствуют только о том, что в отсутствие серьёзных инвесторов никакого экономического прорыва ни в ближайшем будущем, ни даже в среднесрочной перспективе, Армении ожидать не приходится, как и обещанного Пашиняном на майданных митингах повышения жизненного уровня.

В качестве примера эффективного привлечения внутренних инвестиций, основанного исключительно на доверии к действующей власти, можно привести пример Египта, где нынешний президент Абдула Фаттах ас-Сиси, после своего избрания 6 июня 2014 года президентом Египта, объявил о намерении построить параллельно действующему Суэцкому каналу ещё один 72-х километровый канал, чтобы обеспечить двустороннее движение судов, и уже 5 августа 2014 года приступил к его строительству. А в сентябре 2014 года власти Египта для финансирования строительства канала выпустили инвестиционные сертификаты (Suez Canal Investment Certificates) в национальной валюте на сумму эквивалентную $8 миллиардам со сроком их действия пять лет и доходностью 12% годовых, которые были раскуплены практически… за 8 дней! Доходность сертификатов и возврат средств обеспечивалась будущими доходами Суэцкого канала, т. е. , по сути, — ничем, кроме обещаний новой египетской власти во главе с Ас-Сиси.

Тем не менее, доверие населения к Ас-Сиси оказалось настолько велико, что согласно данным Центробанка Египта, сертификаты на $600 миллионов были приобретены на заемные средства (!), а сертификаты на сумму около $3,8 миллиардов были приобретены на средства, которые ранее не сберегались в финансово-банковской системе Египта, т. е. , в домашних «кубышках»! Сертификаты могли приобретать не только физические, но и юридические лица — резиденты Египта, однако на долю компаний пришлось немногим более 10% всех проданных сертификатов. Ас-Сиси доверие своего народа оправдал и 6 августа 2015 года состоялось официальное открытие движения судов по новому Суэцкому каналу. Первым по каналу проследовал инициатор его строительства Ас-Сиси на борту построенной в 1865 году яхты «Аль-Махруса», которая точно также первой прошла и через старый Суэцкий канал после окончания его строительства в 1869 году. И это сделал экс-министр обороны устроивший военный переворот для свержения законно избранного президента страны, в государстве, в котором за три года до привлечения средств произошло две революции, сменилось три президента и четыре парламента?!

В принципе, Пашиняну, в очевидном отсутствии даже намёков на появление реальных крупных, как внешних, так и внутренних инвесторов, абсолютно ничего не мешает повторить экономический подвиг египетского президента, утроившего доходы от эксплуатации Суэцкого канала, и выпустить аналогичные сертификаты под свою экономическую программу обещанного на митингах «решительного прорыва», конвертировав таким образом доверие своих сторонников в повышение их же жизненного уровня в кратчайшее время, но понятно, что этого не будет. Более того, вызывают серьёзные сомнения способность правительства Пашиняна удержать экономику Армении хотя бы на нынешнем уровне, поскольку, несмотря на то, что 30 августа на заседании правительства Пашинян заявил: «Так называемый адаптационный период для правительства я считаю завершенным, и в дальнейшем мы должны серьезно заняться широкомасштабными реформами, которые, в свою очередь, придадут новое дыхание и новый импульс Армении в плане экономического и политического развития», но в отсутствие крупных инвесторов никаких «широкомасштабных реформ», которые могли бы привести к улучшению жизни населения не предвидится, как и обещанного Пашиняном «решительного прорыва».

Так что уже в ближайшее время Пашиняну придётся встать перед неизбежным выбором, — либо признаться, что на майданных митингах он ради своего прихода к власти врал о возможности экономического «решительного прорыва» для повышения жизненного уровня народа, чего, естественно, не будет. Либо все свои неудачи списать на противодействие врагов, которых он уже обозначил на митинге 17 августа, назвав их «контрреволюционерами». Но в данный момент это практически невозможно, поскольку реальные примеры противодействия этих «контрреволюционеров», которые хоть как-то могли затормозить пашиняновские «масштабные экономические реформы», направленные на повышения жизненного уровня народа, к настоящему времени отсутствуют, — за его избрание премьером они проголосовали, программу его правительства утвердили, в выборах Совета старейшин Еревана не участвовали и даже несмотря на то, что на участках в составах избирательных комиссий были в основном представители Республиканской партии Армении (РПА), но ни одного факта противодействия выборам с их стороны зафиксировано не было.

Поэтому в настоящее время Пашинян просто вынужден радикализировать ситуацию в стране, принуждая другие политические силы к согласию на досрочные выборы на его условиях, которые и внимание от неудобных для него, в первую очередь экономических, вопросов могут отвлечь, и вполне могут дать ему вожделенное большинство в НСА, после чего в случае успеха аналогичного ереванскому все неудобные вопросы и задавать будет некому, а самое главное, — заставят РПА выйти из «подполья» и начать противодействие его политике, заняв таким образов давно приготовленную для них нишу врага, на которого можно будет списывать просчёты Пашиняна и его команды.

Вместе с тем, совершенно очевидно, что предстоящая досрочная избирательная кампания в НСА неизбежно вызовет весьма опасный накал радикальных настроений в армянском обществе, и без того настолько дифференцированном отношением к произошедшим в Армении событиям, что некоторые политики даже заговорили о возможности гражданской войны в Армении.

Киев

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