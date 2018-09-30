Нетаньяху: шаг России по поставке Сирии ЗРК С-300 был «безответственным»

Иерусалим, , 15:43 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал интервью американскому агентству CNN. В ходе интервью он затронул и вопрос взаимоотношений с Россией.

Нетаньяху сообщил, что он говорил с президентом России Владимиром Путиным о сбитом российском разведывательном самолете. Нетаньяху сказал, что шаг России по поставке зенитных ракетных комплексов в Сирию был «безответственным».

В ходе разговора Нетаньяху ясно дал понять Путину: «первое, что давайте продолжим избегать конфликтов, но в то же время я сказал ему очень уважительно и очень ясно, что Израиль будет продолжать делать то, что он должен делать, чтобы защитить себя».

Израильский премьер подчеркнул, что Израиль будет продолжать работать с русскими, чтобы избежать конфликтов.

Нетаньяху отметил, что там очень много людей в этом крошечном пространстве: «иранцы, израильтяне, «Хезболла» и сирийские силы находятся в Сирии наряду с американской авиацией, авиацией коалиции, российской авиацией и израильской авиацией».

Биньямин Нетаньяху также обратил внимание на тот факт, что, несмотря на этот беспорядок, «мы в течение трех лет смогли избежать столкновения … между российскими и израильскими силами». Он также добавил, что, по его мнению, есть желание и со стороны Израиля, и со стороны России избежать столкновения.

Следует отметить, что простейший анализ текста интервью говорит о постоянно повторяемой Биньямином Нетаньяху фразе «избежать столкновения».

Россия приняла решение о поставке в Сирийскую Арабскую Республику ЗРК С-300 после гибели российского самолета-разведчика Ил-20 из-за действий ВВС Израиля.