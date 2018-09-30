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Пашинян надеется, что Путин приедет в Армению в начале 2019 года

Политика

Договоренность об этом была достигнута ранее

Пашинян надеется, что Путин приедет в Армению в начале 2019 года
Иллюстрация: Kremlin.ru
Никол Пашинян и Владимир Путин

Ереван, 30 сентября 2018, 15:02 — REGNUM  Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает, что президент Российской Федерации Владимир Путин посетит республику в начале 2019 года. Об этом Пашинян заявил журналистам сегодня, 30 сентября.

«Думаю, что будет правильным, если визит состоится в начале следующего года. Почему? А для того, чтобы подготовить договорную базу, подписать документы в ходе визита», — сказал Пашинян.

Также глава армянского правительства напомнил, что ещё раньше была достигнута договоренность, что визит российского лидера в Армению состоится или в конце 2018 года, или в начале 2019 года.

Пашинян также подчеркнул, что он регулярно контактирует с президентом Путиным.

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Армяно-российские отношения
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