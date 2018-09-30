Эксперты рассказали об уязвимости электронной избирательной системы США

Лас-Вегас, США, , 14:12 — REGNUM Организаторы конференции по кибербезопасности в Лас-Вегасе представили отчет об уязвимости электронной системы, использующейся при проведении выборов в США, 28 сентября сообщает BBC.

Конференция специалистов по кибербезопасности «Voting Village» прошла в Лас-Вегасе в августе. На ней организаторы предложили участникам попробовать взломать различные электронные системы, включенные в инфраструктуру выборов США. Участникам конференции предоставили доступ более чем к 30 машинам и другому оборудованию. После обработки результатов организаторы конференции представили внушительный отчет, занявший 50 страниц.

Эксперты выявили уязвимость машин AccuVote TSx, использующихся в 18 штатах. Тесты показали, что считыватель смарт-карт на машинах этого типа может быть легко отключен, что позволит сорвать избирательный процесс.

Также участникам конференции удалось удаленно взломать электронный сканер выборов M650, стоящий на избирательных участках в 23 штатах.

Эксперты заключили, что использование подобных машин представляет серьезный риск для американской безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября президент США Дональд Трамп обвинил Китай в попытке вмешательства в предстоящие промежуточные выборы в США.

27 сентября официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан порекомендовал США прекратить «безосновательные обвинения и клевету в отношении Китая».