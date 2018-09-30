Ещё один налог на покупку недвижимости для иностранцев введут в Британии

Лондон, , 13:10 — REGNUM О планах ввести дополнительный налог для иностранцев на приобретение недвижимости на территории Великобритании сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй в своём интервью газете The Times 30 сентября.

Как пояснила Тереза Мэй, эта мера будет призвана остановить рост цен на жильё. Предполагается, что физические и юридические лица, не платящие налоги в Великобритании, получат надбавку в виде дополнительной пошлины при покупке недвижимости в Соединённом Королевстве.

Размер этой пошлины будет установлен в пределах от 1% до 3%. Доход, полученный от этого налогового сбора, будет направлен на реализацию программы помощи бездомным.

Глава правительства Великобритании при этом не уточнила, когда планируется введение нового налога.

Напомним, ранее сообщалось, что представители лейбористской партии Великобритании намереваются голосовать против любого плана по Brexit, который предложит Мэй.