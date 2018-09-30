В Македонии стартовал референдум о переименовании страны

Скопье, 30 сентября 2018, 09:29 — REGNUM В Македонии начался референдум по вопросу переименования страны. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.
Напомним, что переименование Македонии, которая в ООН до сих пор называется «Бывшая югославская республика Македония), в «Республику Северная Македония», является одним из ключевых условий вступления этой страны в военный блок НАТО и Европейский союз.
При этом в самой Македонии нет единства по этому вопросу. Так, правительство Зорана Заева выступает за переименование, а вот президент Македонии Георге Иванов выступил категорически против переименования и призвал бойкотировать референдум.
При этом, проводимый сегодня референдум носит консультативный характер. Чтобы он состоялся явка должна превысить 50%.
Всего по данным ГИК правом голоса в Македонии обладают 1 806 336 человек. Голосование продлится с 7:00 по местному времени (8:00 по московскому времени) до 19:00.
Вопрос на референдуме также поставлен довольно хитро и не спрашивает напрямую о переименовании.
«Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?» — на этот вопрос должны ответит граждане Македонии.
Собственно договор между Грецией и Македнией — это как раз и есть договор о переименовании.