Россия и Сербия проведут совместные учения на Балканах

Москва, , 08:56 — REGNUM Совместное летно-тактическое учение «БАРС-2018» проведут Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы и войска ПВО Сербии, сообщает 30 сентября пресс-служба Министерства обороны РФ.

Учения будут проводиться на территории Республики Сербии.

Сообщается, что в учениях примут участие совместные экипажи двух стран истребительной и армейской авиации. Будут задействованы самолеты МиГ-29 и вертолеты Ми-8. Всего в мероприятии примут участие до 10 единиц авиационной техники ВВС и войск ПВО Сербии.

Планируется, что лётный состав в рамках учения выполнит задачи по перехвату воздушных целей, продемонстрирует элементы воздушного боя, фигуры сложного и высшего пилотажа.

Кроме того, будут отработаны тактические удары по наземным целям, а также задачи по десантированию и поисково-спасательному обеспечению.

Учения будут проходить с 1 по 5 октября.

Ранее сообщалось, что самолёты оперативно-тактической и морской авиации Южного военного округа успешно отработали ракетно-бомбовый удар по кораблям условного противника во время учений в Крыму.