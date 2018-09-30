Совместные российско-армянские батальонные учения начались в Армении

Ереван, , 08:46 — REGNUM Две тактические батальонные группы военной базы Южного военного округа ВС РФ, размещенного на территории Армении, участвуют в российско-армянских батальонных учениях, об этом 30 сентября сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО ВС РФ Вадим Астафьев.

По словам Астафьева, российские военные совершили марш дистанцией в 100 км в сторону района межвидового полигона «Баграмян». В ходе этого марша российские военные: «отразили атаки разведывательно-диверсионных групп условного противника, выполнили задачи противодействия ракетно-бомбовым ударам авиации», а также провели отработку порядка движения в условиях применения ОМП условным противником.

Отметим, двусторонние российско-армянские батальонные учения на полигоне «Баграмян» будут проведены с 1 по 14 октября. В них задействуют свыше тысячи военнослужащих и до 200 единиц боевой техники, включая истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ дислоцированные на военной базе ЮВО РФ в Закавказье.