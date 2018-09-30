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Вучич: Приведение ВС Сербии в боевую готовность — это предупреждение

Политика

Президент Сербии отдал приказ привести вооруженные силы страны в полную боевую готовность

Вучич: Приведение ВС Сербии в боевую готовность — это предупреждение
Fvasconcellos
Флаг ВС Сербии

Белград, 30 сентября 2018, 08:34 — REGNUM  Президент Сербии Александр Вучич заявил, его страна дала ясное предупреждение о том, что не потерпит насилия в отношении сербов в Косово. Соответствующее заявление Вучича было опубликовано накануне, 29 сентября, на его сайте.

Напомним, накануне стало известно, что президент Сербии Вучич отдал приказ привести вооруженные силы своей страны в полную боевую готовность. Этот приказ был отдан после того, как стало известно, что отряды косовского спецназа занял ряд позиций в районе ГЭС «Газиводе», которую контролирует Белград.

«Мы никому не угрожаем, и видим, насколько армия может быть сдерживающим фактором в предотвращении любого конфликта», — заявил Вучич.

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