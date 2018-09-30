Трамп попросил саудитов нарастить экспорт нефти

Эр-Рияд, , 08:41 — REGNUM Ситуацию на мировом рынке нефти обсудили президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдулазиз аль-Сауд 29 сентября в ходе телефонных переговоров, сообщает МИД Саудовской Аравии.

Темой телефонного разговора стала ситуация на рынке нефти, обострившаяся после того, как администрация Дональда Трампа восстановила антииранские санкции. Президент США призвал короля Саудовской Аравии приложить усилия для поддержки экспорта нефти и стабилизации нефтяного рынка.

Также стороны обсудили развитие стратегического партнерства и ситуацию в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов заявил, что на мировом рынке нефти в следующие несколько месяцев ожидается увеличение поставок со стороны Саудовской Аравии, направленное на смягчение последствий падения производства нефти в Иране.