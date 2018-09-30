В сирийский поселок Эр-Рассафи российские военные доставили продовольствие

Дамаск, , 08:20 — REGNUM Российский гуманитарный конвой доставил груз продовольствия жителям горного посёлка Эр-Рассафи в сирийской провинции Хама. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщил журналистам начальник штаба российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Роман Климов.

По его словам, в населенный пункт Эр-Рассафи в сирийской провинции Хама доставлены 500 продуктовых наборов. В эти наборы, в частности, входит: мука, хлеб, рис, тушенка.

Стоит отметить, что российские военные практически ежедневно доставляют в какие-нибудь населенные пункты в Сирии продукты питания.