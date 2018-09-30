Воскресенье, 30 Сентября 2018 года
08:40:33 МСК

В сирийский поселок Эр-Рассафи российские военные доставили продовольствие

Политика

Российские военные в Сирии практически каждый день осуществляют гуманитарные акции в Сирии

Дамаск, 30 сентября 2018, 08:20 — REGNUM  Российский гуманитарный конвой доставил груз продовольствия жителям горного посёлка Эр-Рассафи в сирийской провинции Хама. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщил журналистам начальник штаба российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Роман Климов.

По его словам, в населенный пункт Эр-Рассафи в сирийской провинции Хама доставлены 500 продуктовых наборов. В эти наборы, в частности, входит: мука, хлеб, рис, тушенка.

Стоит отметить, что российские военные практически ежедневно доставляют в какие-нибудь населенные пункты в Сирии продукты питания.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить