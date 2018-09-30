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Президент Сербии: поддержка России в ООН имеет ключевое значение

Политика

Вучич отметил, что Россия является ключевым партнером Сербии в международных вопросах

Президент Сербии: поддержка России в ООН имеет ключевое значение
Иллюстрация: Mil.ru
Президент Сербии Александр Вучич

Ниш, Сербия, 30 сентября 2018, 07:27 — REGNUM  Поддержка России в Совете безопасности ООН и Генассамблее ООН имеет решающее значение для Сербии, заявил 29 сентября президент Сербии Александр Вучич журналистам в городе Ниш.

Александр Вучич рассказал о предстоящей встрече с Владимиром Путиным. Кроме политических вопросов, главным образом связанных с Косово, будет обсужден и ряд экономических проблем. Среди экономических вопросов Вучич выделил энергетическое и торговое сотрудничество.

Вучич отметил, что Россия является ключевым партнером Сербии в международных вопросах. Особое значение для Сербии имеет поддержка России в структурах ООН: Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября состоится визит президента Сербии Александра Вучича в Москву. Сербский лидер заявлял, что рассчитывает на ответный визит российского президента до конца года.

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Российско-сербские отношения
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