Питтсбург, США, , 04:34 — REGNUM США способны устроить России морскую блокаду, чтобы перекрыть поставки её энергоносителей в ближневосточные страны. Об этом заявил на промышленном мероприятии в Питтсбурге (штат Пенсильвания) американский министр внутренних дел Райан Зинке, сообщает издание Washington Examiner.

Благодаря военно-морским силам Вашингтон может гарантировать открытость морских путей сообщения, и при необходимости заблокировать их, чтобы российские энергоносители на рынок не поступали, сказал министр. Он добавил, что российская экономика получает доход только за счет продажи энергоносителей, и потому стремится продавать нефть и газ странам Ближнего Востока, как продает Европе.

Зинке сравнил ситуацию с Ираном и ситуацию с Россией, заявив, что вопрос можно решить двумя путями — военным, который не является предпочтительным, и экономическим. Второй подход заключается в давлении на Россию и вытеснении её энергоресурсов.

«Это нам по силам, потому что США — это крупнейший производитель нефти и газа», — подвел итог Зинке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Россию в попытках «усложнить жизнь» американским гражданам. Москва делает это путем вмешательства в очередные выборы, заявил Помпео, повторив бездоказательные обвинения в адрес России, не раз отвергнутые российским руководством.

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