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Слава уже не та: британский Солсбери ждёт ребрендинг

Политика

В мэрии считают, что восстановить репутацию города помогут продовольственные ярмарки, литературный фестиваль и рождественский каток

Лондон, 30 сентября 2018, 03:58 — REGNUM  Власти британского Солсбери намерены подвергнуть город «ребрендингу» и придать ему новый образ после инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает газета The Guardian.

Городская администрация обратилась за помощью к консультантам. Как отметила член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Черч, город прославился на весь мир, однако совсем не тем, чем хотелось бы властям.

«Я думаю, что нам предстоит практически ребрендинг. Мы именно этим и занимаемся», — сказала Черч.

Специалистам предстоит изменить образ города в восприятии потенциальных туристов. В мэрии считают, что восстановить репутацию Солсбери помогут продовольственные ярмарки, литературный фестиваль и рождественский каток.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года Солсбери оказался в центре международного скандала. По заявлениям британских властей, на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено покушение с помощью сильного яда. В инциденте Лондон обвинил Москву, не предъявив, однако, внятных доказательств. Власти России причастность к происшествию категорически отрицают.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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