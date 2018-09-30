Невидимые чернила: журналист раскрыл секрет шпиона Скрипаля

Лондон, , 03:46 — REGNUM Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку MI6, использовал книги русских писателей и невидимые чернила для передачи секретных данных. Об этом говорится в книге журналиста Би-би-си Марка Урабана «Skripal Files», выдержки из которой опубликованы газетой Daily Mail.

Скрипаля завербовал в начале 1990-х годов в Мадриде агент MI6 Ричард Бэгнелл, утверждает Урабан. В период работы Скрипаля при посольстве РФ в Испании его встречи с Бэгнеллом происходили в специально снятой для этого квартире. За каждую встречу Скрипалю платили по несколько тысяч долларов. В 1996 году Скипаль вернулся в Москву.

Читайте также: «Шизофрения»: экс-командир Чепиги охарактеризовал «расследование» Лондона

Два раза экс-полковник ГРУ передавал информацию британцам посредством книг. Это прозошло в 1997 году в Аликанте и в 1998 году в Малаге. В обоих случаях книги в качестве «подарка» Бэгнеллу привозила жена Скрипаля Людмила. На страницах книги невидимыми чернилами были сделаны записи. Женщина о них не знала.

Урабан пояснил, что взял интервью у Скрипаля в 2017 году, когда работал над книгой о шпионах. После инцидента в Солсбери журналист решил отдельно опубликовать материалы о Скрипале.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года Сергей Скрипаль, в 2006 году осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, был якобы отравлен сильнодействующим веществом в городе Солсбери. С ним пострадала и дочь Юлия. Позже британские власти сообщили о выписке Скрипалей из больницы, однако перед камерами появлялась лишь Юлия. О том, где находится Сергей Скрипаль, ничего не известно.

Читайте ранее в этом сюжете: Эстония опровергла помощь Скрипаля в поимке шпионов

Читайте развитие сюжета: Слава уже не та: британский Солсбери ждёт ребрендинг