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Сербия проведет летно-тактические учения вместе с Россией

Политика

Лётчики отработают перехват воздушных целей, элементы воздушного боя, удары по наземным целям и другие задачи

Москва, 30 сентября 2018, 02:52 — REGNUM  Совместное летно-тактическое учение «БАРС-2018» проведут на территории Сербии российские и сербские военные лётчики. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Минобороны России.

К учениям привлекут совместные экипажи РФ и Сербии истребительной и армейской авиации. Задействуют до десяти единиц авиационной техники, в том числе самолеты МиГ-29 и вертолеты Ми-8.

Лётчики отработают перехват воздушных целей, элементы воздушного боя, фигуры сложного и высшего пилотажа, а также тактический удар по целям на земле, десантирование и поисковые операции. Учения пройдут с 1 по 5 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2018 года на территории стран СНГ пройдут четыре крупных военных мероприятия. Так, Казахстан примет учения «Поиск-2018», Таджикистан — «Рубеж-2018», а на территории России пройдут маневры «Воздушный мост» и «Нерушимое братство».

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Военные учения
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