МИД Сирии обвинил западную коалицию в военных преступлениях

Дамаск, , 02:40 — REGNUM Западная коалиция ответственна за военные преступления на территории Сирии. Кроме того, террористы пользовались прямой поддержкой США и их партнеров, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, выступая на 73-й Генассамблее ООН.

Муаллем обвинил коалицию в полном уничтожении Ракки, разрушении инфраструктуры и социальных объектов, а также массовых убийствах мирного населения, включая женщин и детей. Речь идет о военных преступлениях, признаваемых международным правом, отметил он.

Вашингтон и его партнеры оказывали террористам «прямую поддержку». И боевики, и западная коалиция действовали, чтобы «сеять хаос, смерть и разрушения», подчеркнул министр.

По словам Муаллема, борьба с террористами в Сирии практически завершена, и обстановка на местах стала более стабильной и безопасной. Дамаск также займется освобождением от незаконного иностранного вмешательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США пригрозили Сирии более жесткими санкциями за отказ работать над новой конституцией. По словам спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, если Совбез ООН не одобрит американского предложения по санкциям, их проведут в обход СБ через союзников США в ЕС и государствах Азии.

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