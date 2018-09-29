Иран готовится к введению «нефтяного» пакета санкций со стороны США

Тегеран, , 23:03 — REGNUM 28 сентября международное информационное агентство World Oil сообщило о странных событиях, происходящих в мировом океане. Спутниковая аппаратура слежения стала «терять» иранские нефтеналивные суда — один за другим перестали подавать сигналы транскодеры от 11 супертанкеров общей емкостью 20 млн. баррелей.

Можно, конечно, предположить, что потеря сигналов является результатом сезонных атмосферных условий, но никаких бурь и штормов в районе Персидского залива не отмечено, а суда «исчезают», как только выходят из его акватории. Так что самое простое и логичное объяснение — оборудование отключают экипажи судов. Власти Ирана продолжают подготовку к 4 ноября — дню, когда будет введен в действие пакет «нефтяных» санкций США по отношению к этому государству. Спрятав свои танкеры от спутников, Тегеран лишает Америку возможности точно определить, какие государства продолжают покупать иранскую нефть. Чем ближе день вступления в силу санкций — тем большая нагрузка выпадает на нефтеналивные танкеры, принадлежащие Ирану. Еще весной эти танкеры доставляли заказчикам порядка трети добываемой Ираном нефти, сейчас они перевозят уже более 65%. Если при торговле нефти Иран и страны-покупатели не будут использовать в качестве валюты платежа доллары, то отследить сделки технически будет значительно сложнее. Впрочем, ничего нового в действиях Ирана нет — этот «рецепт» очень неплохо зарекомендовал себя с 2011 по 2015 год, когда санкции в отношении этой страны применяли не только США, но и Евросоюз. В этот раз Евросоюз не выражает никакого стремления поддержать действия Штатов, что только облегчает решение проблемы торговли нефтью для Ирана. Привычная «дисциплина в строю», когда все страны-союзники США беспрекословно поддерживали любые инициативы своего сюзерена, остались в прошлом. Турция не желает замерзать без иранского газа, Китай предложил Ирану вести сделки в юанях, Россия тоже не намерена сворачивать сотрудничество с одним из ведущих государств ОПЕК, обладателем ресурсов природного газа, по объемам сопоставимых с российскими. Нам остается наблюдать, какие еще «защитные редуты» сможет выстроить Тегеран, для которого сокращение продаж нефти крайне нежелательно.