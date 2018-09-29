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Порошенко потребовал уважать суверенитет Украины

Политика

«Я (президент Украины Петр Порошенко) буду защищать украинских граждан»

Порошенко потребовал уважать суверенитет Украины
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Гражданство Украины

Киев, 29 сентября 2018, 21:50 — REGNUM  Позицию МИД Украины в вопросе выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатья поддержал президент страны Пётр Порошенко. Об этом сообщила в субботу, 29 сентября, пресс-служба главы украинского государства.

По его словам, он полностью поддерживает позицию украинского внешнеполитического ведомства по данному вопросу.

«Я (Порошенко) буду защищать украинских граждан, где бы они ни были — на востоке, на западе…, — заявил Порошенко во время рабочей поездки в Харьковскую область. — Защищая украинских граждан, я защищаю суверенитет нашего государства».

По его словам, официальный Киев, который уважает и чтит суверенитет других государств, требует «уважения к Украине».

Ранее секретарь комитета парламента Украины по вопросам нацбезопасности Иван Винник заявил, что Будапешт ведет «гуманитарную агрессию» против Киева в Закарпатье.

Он уточнил, что Будапешт насаждает свои культурно-языковые ценности и раздает паспорта и гражданство Венгрии.

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