Посол Сербии назвал действия спецназа Косова провокацией

Белград, , 21:26 — REGNUM Действия спецподразделений МВД так называемой Республики Косово, которые 29 сентября заняли подходы к аккумуляционному озеру и ГЭС «Газиводе», можно назвать провокацией. Об этом заявил посол Сербии в РФ Славенко Терзич в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Произошла … провокация со стороны временных институций нашего автономного края Косово и Метохия, — сказал Терзич. — Это была агрессия на гидростанцию «Газиводе» и озеро Газиводе».

Посол Сербии в РФ добавил, что Белград делает все возможное, чтобы люди жили в мире, а Приштина не готова к мирному разрешению конфликта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября глава Сербии Александр Вучич отдал приказ привести вооруженные силы страны в состояние высшей боевой готовности из-за действий спецназа Косово.

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