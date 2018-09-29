Суббота, 29 Сентября 2018 года
22:26:05 МСК

Посол Сербии назвал действия спецназа Косова провокацией

Политика

29 сентября глава Сербии Александр Вучич отдал приказ привести вооруженные силы страны в состояние высшей боевой готовности

Белград, 29 сентября 2018, 21:26 — REGNUM  Действия спецподразделений МВД так называемой Республики Косово, которые 29 сентября заняли подходы к аккумуляционному озеру и ГЭС «Газиводе», можно назвать провокацией. Об этом заявил посол Сербии в РФ Славенко Терзич в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Произошла … провокация со стороны временных институций нашего автономного края Косово и Метохия, — сказал Терзич. — Это была агрессия на гидростанцию «Газиводе» и озеро Газиводе».

Посол Сербии в РФ добавил, что Белград делает все возможное, чтобы люди жили в мире, а Приштина не готова к мирному разрешению конфликта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября глава Сербии Александр Вучич отдал приказ привести вооруженные силы страны в состояние высшей боевой готовности из-за действий спецназа Косово.

Читайте также: Вучич привел вооруженные силы Сербии в полную боевую готовность

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Косово
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить