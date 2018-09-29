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Взрыв в Донецке мог быть инсценировкой — СМИ

Политика

«Есть оперативные данные...»

Взрыв в Донецке мог быть инсценировкой — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гражданская война на Украине

Донецк, 29 сентября 2018, 19:35 — REGNUM  Взрыв в Донецке мог быть инсценировкой покушения на Игоря Хакимзянова, который ранее выразил желание побороться за пост главы Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом «Донецкому агентству новостей» заявил источник в правоохранительных органах ДНР.

«Есть оперативные данные… — отметил собеседник агентства. — Он (Игорь Хакимзянов) считал, что это хороший пиар ход — небольшое покушение добавит ему известности».

По словам источника, сотрудники правоохранительных органов не могли ожидать, что «эту будет сделано таким образом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в Донецке прогремел взрыв на съезде Коммунистической партии ДНР. По последним данным, в результате ЧП пострадали четыре человека.

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