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Ван И выступил на общеполитической дискуссии в ООН

Политика

КНР продолжит курс реформ и открытости и будет бороться с протекционизмом

Ван И выступил на общеполитической дискуссии в ООН
UN Geneva
Ван И

Пекин, 29 сентября 2018, 16:44 — REGNUM  На открывшейся в Нью-Йорке 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках общеполитической дискуссии выступил глава МИД КНР Ван И, сообщает 29 сентября Синьхуа.

В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства сделал особый акцент на отмечающееся в этом году 40-летие проведения Китаем политики реформ и открытости, начатой Дэн Сяопином в 1978 году.

Этот путь, связанный с переходом к социализму с китайской спецификой, по словам Ван И, принес большие изменения и превратил Китай в неотъемлемую часть мирового сообщества.

Быстрый подъем КНР дал новый импульс развитию мировой экономики; китайская сторона не намерена менять курс, она продолжит движение в направлении открытости и не собирается ставить протекционистские барьеры, заявил глава МИД.

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Организация Объединённых Наций
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