Суббота, 29 Сентября 2018 года
17:19:43 МСК

«Дикие выходки радикалов-русофобов в Киеве — это визитка евроинтеграторов»

Политика

Экстремисты-русофобы в очередной раз отличились возле Российского центра науки и культуры в Киеве, при явном содействии украинских властей, отмечает политик и общественный деятель Виктор Медведчук

«Дикие выходки радикалов-русофобов в Киеве — это визитка евроинтеграторов»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинские радикалы

Киев, 29 сентября 2018, 16:21 — REGNUM  «При попустительстве власти агрессивность русофобов в Украине нарастает, а бесчинства радикалов обретают не просто циничные, а постыдные формы и черты», — так член партии «За жизнь», лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук прокомментировал очередной инцидент с участием экстремистов-русофобов возле Российского центра науки и культуры в Киеве, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 сентября.

Напомним, что инцидент произошел 27 сентября — группа радикалов в Киеве облила нечистотами белые внедорожники с российскими дипломатическими номерами, пробила в автомобилях шины, сорвала номерные знаки и забросала двор дымовыми шашками.

В МИД России уже прокомментировали произошедшее, отметив, что это очередная «наглая выходка» украинских радикалов в отношении российских диппредставительств, которая является нарушением международных правил. Также в МИД РФ призвали украинскую сторону публично осудить произошедшее, отдельно обратив внимание, что нападение было совершено при полном попустительстве представителей украинских правоохранительных органов, которые молча наблюдали в стороне за бесчинствами радикалов

В свою очередь, лидер «Украинского выбора» напомнил, что это далеко не первое нападение на представительства России в Украине.

«Только в этом году радикалы несколько раз нападали на здания консульства и посольства РФ, Российский центр науки и культуры в Киеве и его сотрудников. Однако ни одно из этих нападений не было расследовано, ни один из участников варварских акций не был привлечен к ответственности. Открыто демонстрируя, что нарушения закона в отношении российских представительств в Украине не наказуемы, власть поощряет радикалов, провоцируя их на новые акции вандализма», — отметил Медведчук.

В стране, называющей себя европейской, процветает не просто правовой нигилизм, а узаконенный властью «пещерный национализм», считает политик.

«И сегодня, после инициативы Киева о непролонгации «Большого договора», уже ни у кого из здравомыслящих людей не возникает сомнений в том, что власть не просто потакает национал-экстремистам, а действует с ними заодно. И потому дикие выходки радикалов-русофобов не только ставят под вопрос репутацию Киева — они становятся визитной карточкой евроинтеграторов», — резюмировал лидер «Украинского выбора».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить