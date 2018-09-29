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Вучич привел вооруженные силы Сербии в полную боевую готовность

Политика

Косовский спецназ начал враждебные действия

Вучич привел вооруженные силы Сербии в полную боевую готовность
Иллюстрация: Mc.rs
Александр Вучич

Белград, 29 сентября 2018, 15:56 — REGNUM  Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести вооруженные силы своей страны в состояние высшей боевой готовности из-за действий спецназа Косово. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает агентство «Танюг» со ссылкой на администрацию Вучича.

Сообщается, что Вучич отдал приказ начальнику Генерального штаба вооруженных сил Сербии о приведении войск в полную боевую готовность. Также в полную боевую готовность приведены все специальные и особые подразделения МВД.

Напомним, ранее стало известно, что около 60 бойцов так называемого косовского МВД заняли позиции вблизи аккумуляционного озера ГЭС «Газиводе» и вошли в центр экологи и спорта вблизи плотины на севере края.

Стоит отметить, что гидроэлектростанция «Газиводе» находится под контролем Белграда. Вучич подчеркнул, что за последние годы сербские власти вложил в инфраструктуру объекты и плотину этой ГЭС около 2 млн евро.

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Косово
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