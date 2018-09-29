Путин направил телеграмму с соболезнованиями главе Индонезии

Москва, , 15:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью сотен людей в результатет землетрясения и последовавшего за ним цунами на острове Сулавеси. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, вечером 28 сентября у берегов Сулавеси в районе города Палу было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,5. затем последовала серия афтершоков. В результатет землетрясения образовалась волна цунами, которая затем обрушилась на побережье Сулавеси.

По последним данным, число жертв землетрясения и цунами превысило 380 человек. Сотни людей получили ранения.

Российский лидер в своей телеграмме написал, что Россия разделяет скорбь «дружественного индонезийского народа». Путин попросил Видодо передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.