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Открыт переход на сирийско-иорданской границе

Политика

Впервые за несколько лет для общественности открыт переход Нассиб на границе Сирии и Иордании

Дамаск, 29 сентября 2018, 15:12 — REGNUM  Правительство Сирийской Арабской Республики сообщило об открытии для общественности перехода на сирийско-иорданской границе. Это произошло впервые за несколько лет.

Речь идет о переходе на контрольно-пропускном пункте Нассиб в южной части сирийской провинции Дераа. Этот переход был открыт всего через два месяца после того, как Сирийская арабская армия взяла под свой контроль этот объект.

Сирийское и иорданское правительства в течение нескольких недель вели переговоры о возобновлении движения через Нассиб. Со стороны Иордании уточнялись некоторые технические детали.

В связи с открытием для общественности контрольно-пропускного пункта Нассиб между Дамаском и Амманом впервые за несколько лет возобновятся торговля и экономические связи. Этот шаг особенно важен для Сирии, которая сильно пострадала от экономических санкций со стороны США и Европейского союза.

Кроме того, отсутствие торговли с Иорданией нанесло ущерб сирийской экономике, так как миллионы людей ранее полагались на региональные товары из Аммана.

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Война в Сирии
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