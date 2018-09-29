Открыт переход на сирийско-иорданской границе

Дамаск, , 15:12 — REGNUM Правительство Сирийской Арабской Республики сообщило об открытии для общественности перехода на сирийско-иорданской границе. Это произошло впервые за несколько лет.

Речь идет о переходе на контрольно-пропускном пункте Нассиб в южной части сирийской провинции Дераа. Этот переход был открыт всего через два месяца после того, как Сирийская арабская армия взяла под свой контроль этот объект.

Сирийское и иорданское правительства в течение нескольких недель вели переговоры о возобновлении движения через Нассиб. Со стороны Иордании уточнялись некоторые технические детали.

В связи с открытием для общественности контрольно-пропускного пункта Нассиб между Дамаском и Амманом впервые за несколько лет возобновятся торговля и экономические связи. Этот шаг особенно важен для Сирии, которая сильно пострадала от экономических санкций со стороны США и Европейского союза.

Кроме того, отсутствие торговли с Иорданией нанесло ущерб сирийской экономике, так как миллионы людей ранее полагались на региональные товары из Аммана.