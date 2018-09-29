Путин сменил начальника Управления президента по внешней политике

Москва, , 15:02 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Игоря Неверова начальником Управления администрации президента по внешней политике. Указ главы государства опубликован сегодня, 29 сентября, на официальном сайте Кремля.

Ранее, другим указом от должности был отстранен предыдущий начальник Управления администрации президента по внешней политике Александр Манжосин.

Про Неверова известно, что он является кадровым дипломатом с 1978 года. Работал как в советских и российских дипломатических миссиях за рубежом (в частности, в США и Швеции), так и занимал должности в структуре министерства иностранных дел.