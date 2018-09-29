Как политики и политика подпортили визит папы Франциска в Прибалтику

Станислав Стремидловский, , 14:43 — REGNUM

Визит папы Римского Франциска в республики Прибалтики (Латвию, Литву и Эстонию), состоявшийся во второй половине сентября сего года, оказался крайне интересным и знаковым. Накануне на пресс-конференции в Ватикане ответственный сотрудник Государственного секретариата Святого престола монсеньор Висвальдас Кульбокас, одно время служивший в апостольской нунциатуре в Москве, специально подчеркнул, что посещение республик будет сосредоточено на делах молодежи и помощи местным Церквям и не завязано на отношения с Россией и недавних скандалах с сексуальным насилием. Как отмечал американский католический портал Crux, Кремль, несомненно, будет пристально следить за четырехдневным пребыванием Франциска у соседей — ведь визит проходит во время столетия со дня восстановления их независимости. Но Кульбокас сказал, что это просто «совпадение», и добавил, что понтифик хочет избежать политических заявлений.

Однако без политики не обошлось. Более того, похоже, она доминировала в оценках прибалтийских средств массовой информации и в некоторых официальных выступлениях местных государственных деятелей и политиков, ввиду чего во время возвращения в Рим домой понтифик на борту самолета в ходе традиционного раунда вопросов — ответов папского пула журналистов был вынужден подкорректировать и уточнить некоторые позиции. Но вначале о том, как выглядит религиозная картина в Прибалтике. Оценивая ее, обозреватель польского портала Przegląd Bałtycki Томаш Отоцкий замечает следующее. Чем дальше на север, тем положение Католической церкви становится все более сложным. Литва, как и Польша, преимущественно католическая, хотя в Литве влияние Костела менее значительно, чем в Польше. В Латвии католики составляют меньшинство, за исключением Латгалии, где живут поляки. В Эстонии католиков всего около 5 тысяч человек, большинство верующих составляют лютеране и православные. При этом Эстония является самой светской страной из трех республик, 75% эстонцев заявляют, что они неверующие.

Говоря о политиках, журналист замечает, что визит папы Франциска в Вильнюсе бойкотировал лидер правящей партии «Союз крестьян и зеленых Литвы» (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис, который «является язычником». Помимо того, в язычники записывают и президента Латвии Раймонда Вейониса. Хотя он и не заявлял о своих убеждениях, латвийская пресса писала, что «президент — не христианин, близок к языческим традициям». Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ничего не говорила о своих религиозных воззрениях, но «эстонские политики, как правило, светские люди, скорее, русские политики подчеркивают свою религиозность — культурную, потому что православие связано с русскостью. В Эстонии есть и христианско-демократическая партия, где много верующих, но эстонцы — это довольно замкнутая нация, они не любят говорить об таком». На фоне этой мозаичной палитры пребывание понтифика в Прибалтике стало поводом для местной элиты еще раз вспомнить о «советской оккупации», а для журналистов — подчеркнуть значимость в мировых раскладах их республик.

Последнее, впрочем, понравилось далеко не всем. Так, известный эстонский политик Рейн Ланг, неоднократно занимавший министерские посты, выразил возмущение ввиду, по его словам, чрезмерного внимания прессы к визиту Франциска. «Если мы посмотрим, в какой степени президент Соединенных Штатов влияет на положение и будущее Эстонии или всех стран Прибалтики, то это примерно в тысячу раз больше, чем папа Римский, — заявил Ланг. — Я не помню, чтобы во время визита президента США Барака Обамы в Эстонию освещение в средствах массовой информации было настолько тотальным». Некоторые наблюдатели отмечают при этом, что ни журналисты, ни эксперты не смогли адекватно расшифровать определенные месседжи, посланные понтификом. Аудиториям понравилось, что папа хвалил их ощущение себя единым народом, но они не поняли, что им всем он посоветовал начать резко меняться. Что папа подверг тонкой критике исключительную веру прибалтов в свои государства и намекнул на возможные катаклизмы, которые могут ожидать их республики. Что папа говорил о зыбкости государств, в которые слишком верят, и о необходимости срочно готовиться к возможным новым испытаниям. А помочь в испытаниях может лишь любовь к Богу.

Интересно, что из трех прибалтийских президентов в официальных речах только Вейонис обошелся без политических коннотаций, говоря о гуманитарном измерении. Что касается литовского президента Дали Грибаускайте, то на ее портале сообщается: «Президент поблагодарила папу Римского за внимание к Литве — нашей истории и борьбе за свободу. Особенно важно, что Святой престол, который никогда не признавал оккупацию нашего государства и сохранил дипломатическое представительство Литвы, последовательно поддерживал наше антисоветское сопротивление… Литва, которая живет вблизи агрессии и лжи, хорошо понимает и сочувствует тем, кто ведет борьбу за свободу и независимость. Поэтому мы считаем своим долгом помогать украинскому, грузинскому народам и напоминать об этом миру». Президент Эстонии была не так красноречива, но тоже указала на то, что Святой престол своим моральным и политическим авторитетом оказывал поддержку «страдающим от коммунистического режима» народам Европы, придав им духовных сил и вдохновения.

Но отчего же не прозвучали в выступлениях слова о нацисткой оккупации? Может быть потому, что тогда было бы нужно вспомнить о гетто, куда прибалтийские прислужники нацистов сгоняли евреев, о погромах, в которых местные гитлеровские коллаборационисты принимали участие, вырезая и убивая, причем, не только мирное еврейское население, но и — как в Литве — поляков. Говорить об этом пришлось папе. Во время возвращения в Рим, он рассказал журналистскому пулу о том, что на него произвело самое большее впечатление. Это, конечно, и свидетельства преследований простых христиан, клира и монахов со стороны коммунистических властей. Однако не только. Обращаясь к литовскому журналисту, Франциск, как цитирует его Catholic News Agency, заметил: «Часть вашей трагической истории пришла с Запада, не так ли? От немцев, от поляков, но особенно от нацизма, нет? Это было то, что пришло с Запада. А с Востока — из Российской империи».

Вопрос в том, насколько готовы общества прибалтийских республик осознать дуализм своего исторического и геополитического положения, покаяться за прошлое. Судя по их реакции на визит папы Франциска, им еще до этого далеко.