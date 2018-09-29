Порошенко заявил, что у него нет и не может быть бизнеса в России

Харьков, Украина, , 12:41 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что у него был бизнес в России, но в настоящий момент его нет. Об этом Порошенко заявил сегодня, 29 сентября, на открытии международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» в Харькове.

«У меня был бизнес в России… Но война всё поменяла. Теперь у Порошенко в России бизнеса нет и быть не может. Не оправдываюсь. Наоборот, обвиняю своих политических оппонентов на Украине. Обвиняю их в откровенной лжи, в чёрном пиаре, в подыгрыше российской пропаганде, в жажде любой ценой прийти к власти», — сказал Порошенко.

Напомним, что у Порошенко, есть кондитерская компания Roshen, один из заводов которой расположен в Липецке. К тому же, как только Порошенко стал президентом Украины, он обещал продать свой бизнес, чтобы избежать конфликта интересов.

Однако обещания своего он не сдержал и лишь передал управление компании Roshen в трастовому фонду. При этом фабрику в Липецке Roshen так и не продала.

Также известно, что Порошенко владеет судостроительным заводом «Кузница на Рыбальском». В преддверии президентских выборов на Украине, которые должны пройти в 2019 году, Порошенко решил продать этот судостроительный завод, чтобы в «полной мере избежать конфликта интересов».