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Премьер-министр Пакистана обсудил с военными угрозы Индии

Политика

После заявлений индийских военных о необходимости новых «хирургических ударов» по Пакистану, премьер-министр Пакистана Имран Хан провел совещание с начальником штаба сухопутных войск и главой межведомственной разведки

Премьер-министр Пакистана обсудил с военными угрозы Индии
Gabriele Giuseppini
Индо-пакистанская граница

Исламабад, 29 сентября 2018, 12:49 — REGNUM  28 сентября премьер-министр Пакистана Имран Хан провел совещание с начальником штаба сухопутных войск генералом Камаром Джаведом Баджвой и начальником межведомственной разведки генерал-лейтенантом Навидом Мухтаром.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, предметом обсуждения стали угрозы в адрес Пакистана, прозвучавшие в выступлении начальника штаба сухопутных войск Индии генерала Бипина Равата. Генерал Рават поддержал отказ премьер-министра Индии от ранее согласованной встречи на уровне министров иностранных дел на полях Генеральной Ассамблеи ООН, а также заявил о необходимости новых «хирургических ударов» по территории, контролируемой Пакистаном.

Заявление генерала Равата прозвучало после того, как в штате Джамму и Кашмир в результате атаки, предположительно организованной Пакистаном, были убиты один индийский пограничник и один полицейский.

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Зарубежная хроника
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