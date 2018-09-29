Правящая партия Пакистана обвиняет бывшего премьера в заговоре

Исламабад, , 16:44 — REGNUM Правящая партия Пакистана «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») направила обращение в Ассамблею (парламент) провинции Панджаб с требованием возбудить уголовное дело против бывшего премьера страны, одного из лидеров партии Пакистанская мусульманская лига (Наваза Шарифа), Шахида Хакана Аббаси.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, бывший премьер-министр Пакистана обвиняется в заговоре против государства. Шахид Хакан Аббаси в интервью каналу Samaa TV заявил, что пакистанская армия по-прежнему вмешивается в политику из-за кулис. «Средства массовой информации и даже некоторые суды находятся под контролем», — высказался экс-премьер.

Это заявление, по мнению политиков из партии «Движение за справедливость», дало индийским СМИ повод для необоснованных нападок на пакистанскую армию. Кроме требования возбудить уголовное дело за неосторожное высказывание, обращение предлагает навечно запретить экс-премьеру занимать ответственные посты.