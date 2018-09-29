Суббота, 29 Сентября 2018 года
22:25:53 МСК

Пакистан пригласил ОАЭ присоединиться к экономическому коридору с КНР

Политика

Посол Пакистана в Объединенных Арабских Эмиратах Муаззам Ахмад Хан заявил, что его страна готова разделить с Эмиратами выгоды от китайско-пакистанского экономического коридора

Пакистан пригласил ОАЭ присоединиться к экономическому коридору с КНР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пояс и путь

Исламабад, 29 сентября 2018, 20:23 — REGNUM  Посол Пакистана в Объединенных Арабских Эмиратах Муаззам Ахмад Хан официально пригласил ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) стать четвертым партнёром в развитии Китайско-пакистанского экономического коридора.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, приглашение последовало за визитом премьер-министра Пакистана Имран Хана 19 сентября в Абу-Даби, в ходе которого он встретился с наследным принцем эмирата Шейхом Мухаммедом бин Зайедом Аль-Нахьян. Теперь ОАЭ получили официальное приглашение инвестировать в китайско-пакистанские проекты, в том числе и в энергетическом секторе. О своем согласии на участие в проекте Китайско-пакистанского экономического коридора уже заявила Саудовская Аравия.

Китайско-пакистанский экономический коридор начинается в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая и завершается в глубоководном пакистанском порту Гвадар. Коридор является частью проекта «Один пояс — Один Путь».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить