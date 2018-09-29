Пентагон обеспокоен поставкой С-300 в Сирию

Вашингтон, , 12:08 — REGNUM 26 сентября в комитете по вооруженным силам Палаты представителей США прошел брифинг. В ходе мероприятия американским военным было предложено дать комментарий по недавнему шагу Российской Федерации по поставке Сирии ЗРК С-300.

По данному поводу заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США бригадный генерал Скотт Бенедикт сказал, что этот шаг создает «нестабильные условия» внутри Сирии.

Генерал также добавил: «Меня больше всего беспокоит то, что чем больше вещей вкладывается в эту небольшую область (Сирию — примечание редакции), особенно когда мы начинаем закрывать северную часть Сирии, тем более опасной становится вся ситуация из-за нестабильности».

Да, можно согласиться с мнением генерала Пентагона, поставка С-300 делает ситуацию в Сирии более опасной для Израиля, США и их союзников. Модернизированная система ПВО САР ставит под вопрос краеугольную военную стратегию стран Запада — возможность проецировать силу через небо.

Российская Федерация приняла решение о поставках сирийским военным системы С-300 после гибели разведывательного самолета Ил-20 у берегов Латакии 17 сентября из-за действий израильских ВВС.