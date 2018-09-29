МИД Пакистана: Индия препятствует региональному сотрудничеству

Нью-Йорк, США, , 17:57 — REGNUM В ходе заседания представителей стран-членов СААРК (Организация регионального сотрудничества Южной Азии) на полях Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж отказалась от диалога со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, пакистанский министр раскритиковал этот поступок индийского коллеги и отметил, что Индия препятствует региональному сотрудничеству.

Сушма Сварадж находилась на заседании СААРК всего 30 минут, после чего покинула зал. Шах Мехмуд Куреши предположил, что индийский министр могла плохо себя чувствовать, однако, по его мнению, покидать зал, где партнеры собрались для переговоров недопустимо, если Индия хочет достичь нормального уровня сотрудничества.