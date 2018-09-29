Кабул, , 12:31 — REGNUM В Саудовской Аравии состоялась встреча между представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и официальными лицами Афганистана. В ходе переговоров обсуждались предстоящие парламентские выборы в Афганистане, запланированные на 20 октября и требование талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провести обмен заключенными.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», представители правительства Афганистана попросили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поспособствовать в проведении мирных выборов в стране.

Во время переговоров стороны также смогли достичь определенных договоренностей по обмену пленными. Сообщается, что некоторые талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которым были предъявлены обвинения в совершении незначительных преступлений, были освобождены.

Администрация президента Афганистана Ашрафа Гани и Государственный департамент США отказались комментировать данную информацию.