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Талибы* встретились с официальными лицами Афганистана в Саудовской Аравии

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Талибы* встретились с официальными лицами Афганистана в Саудовской Аравии
Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР
Переговоры

Кабул, 29 сентября 2018, 12:31 — REGNUM  В Саудовской Аравии состоялась встреча между представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и официальными лицами Афганистана. В ходе переговоров обсуждались предстоящие парламентские выборы в Афганистане, запланированные на 20 октября и требование талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провести обмен заключенными.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», представители правительства Афганистана попросили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поспособствовать в проведении мирных выборов в стране.

Во время переговоров стороны также смогли достичь определенных договоренностей по обмену пленными. Сообщается, что некоторые талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которым были предъявлены обвинения в совершении незначительных преступлений, были освобождены.

Администрация президента Афганистана Ашрафа Гани и Государственный департамент США отказались комментировать данную информацию.

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Зарубежная хроника
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