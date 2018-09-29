Суббота, 29 Сентября 2018 года
13:54:33 МСК

Хуситы не позволили самолету ООН приземлиться в Сане в Йемене

Политика

Хуситы не позволили самолету, направленному ООН в Йемен, приземлиться в международном аэропорте Саны

Сана, 29 сентября 2018, 12:47 — REGNUM  28 сентября хуситы, военизированная группировка шиитов-зейдитов, воспрепятствовала приземлению самолета Организации Объединенных Наций в международном аэропорте Саны. Как сообщает арабоязычный новостной канал «Аль-Арабия», базирующийся в ОАЭ, предполагалось, что самолет вывезет из страны двоих сыновей бывшего президента Али Абдулла Салеха, убитого в декабре 2017 года.

Источник уточняет, что самолет ООН должен был вывезти Салаха и Мудина Салех из Йемена, согласно договоренности, по которой хуситы обязались освободить сыновей бывшего президента.

Самолет направился из города Амман, столицы Иордании, в сторону Саны, но хуситы не позволили ему приземлиться и потребовали вернуться обратно в Амман. Причиной данного действия «Аль-Арабия» называет «несерьезность намерений хуситов в преодолении противоречий с официальной властью» и нежелание соблюдать нормы международного права.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить