Хуситы не позволили самолету ООН приземлиться в Сане в Йемене

Сана, , 12:47 — REGNUM 28 сентября хуситы, военизированная группировка шиитов-зейдитов, воспрепятствовала приземлению самолета Организации Объединенных Наций в международном аэропорте Саны. Как сообщает арабоязычный новостной канал «Аль-Арабия», базирующийся в ОАЭ, предполагалось, что самолет вывезет из страны двоих сыновей бывшего президента Али Абдулла Салеха, убитого в декабре 2017 года.

Источник уточняет, что самолет ООН должен был вывезти Салаха и Мудина Салех из Йемена, согласно договоренности, по которой хуситы обязались освободить сыновей бывшего президента.

Самолет направился из города Амман, столицы Иордании, в сторону Саны, но хуситы не позволили ему приземлиться и потребовали вернуться обратно в Амман. Причиной данного действия «Аль-Арабия» называет «несерьезность намерений хуситов в преодолении противоречий с официальной властью» и нежелание соблюдать нормы международного права.