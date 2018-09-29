6 палестинцев убиты и 500 ранены в ходе столкновений с израильской армией

Иерусалим, , 12:50 — REGNUM 28 сентября шесть человек погибли и 500 были ранены в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военными на границе между Сектором Газа и Израилем. Как сообщает арабоязычный новостной канал «Аль-Арабия», базирующийся в ОАЭ, среди убитых был 14-летний подросток.

Пограничная армия Израиля открыла огонь по протестующим, которые, как заявляет израильская сторона, бросали гранаты и другие взрывные устройства в сторону пограничников.

Источник уточняет, что акции протеста палестинцев из Сектора Газа возобновляются каждую неделю с марта 2018 года.

Главным требованием протестующих является предоставления права на возвращение палестинцев в свои дома, которые, в настоящее время находятся на территории государства Израиль.