Агенство ООН для помощи палестинцам получило $180 млн от стран-доноров

Нью-Йорк, США, , 17:39 — REGNUM 28 сентября Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) получило 180 миллионов от государств-доноров. Это было сделано ими в качестве компенсации за сокращение финансирования со стороны США. Как сообщает арабоязычный новостной канал «Аль-Арабия», базирующийся в ОАЭ, среди доноров, увеличивших финансирование агентства, оказались Германия, Швеция, Европейский союз, Турция и Япония.

Информация о принятии решения направить дополнительные средства БАПОР была обнародована на полях 73-й Генеральной Ассамблеи ООН.

Пьер Крэхенбюль, генеральный комиссар БАПОР, заявил, что новые источники финансирования позволят преодолеть самый тяжелый кризис в истории, связанный с отказом США финансировать агентство. Он также добавил, что к настоящему моменту дефицит бюджета составляет 68 миллионов долларов.