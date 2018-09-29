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Агенство ООН для помощи палестинцам получило $180 млн от стран-доноров

Политика

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ получило 180 миллионов от государств-доноров.Это было сделано после отказа США финансировать агентство

Агенство ООН для помощи палестинцам получило $180 млн от стран-доноров
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Денежные пожертвования

Нью-Йорк, США, 29 сентября 2018, 17:39 — REGNUM  28 сентября Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) получило 180 миллионов от государств-доноров. Это было сделано ими в качестве компенсации за сокращение финансирования со стороны США. Как сообщает арабоязычный новостной канал «Аль-Арабия», базирующийся в ОАЭ, среди доноров, увеличивших финансирование агентства, оказались Германия, Швеция, Европейский союз, Турция и Япония.

Информация о принятии решения направить дополнительные средства БАПОР была обнародована на полях 73-й Генеральной Ассамблеи ООН.

Пьер Крэхенбюль, генеральный комиссар БАПОР, заявил, что новые источники финансирования позволят преодолеть самый тяжелый кризис в истории, связанный с отказом США финансировать агентство. Он также добавил, что к настоящему моменту дефицит бюджета составляет 68 миллионов долларов.

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Зарубежная хроника
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