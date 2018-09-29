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Совет арабских государств Персидского залива: первая встреча за 15 месяцев

Политика

Представители Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива провели встречу впервые с 2017 года

Нью-Йорк, США, 29 сентября 2018, 12:58 — REGNUM  28 сентября представители Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) провели встречу впервые с 2017 года. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, встреча прошла на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник уточняет, что переговоры между странами ССАГПЗ последовали после 15 месяцев дипломатической и торговой блокады Катара, инициированной пятого июня 2017 года Королевством Саудовская Аравия, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Египтом. Среди причин охлаждения отношений с Катаром арабские государства Персидского залива называют «подозрительно тесные связи Катара с региональным соперником Ираном и спонсирование террористических группировок».

Министр иностранных дел Катара Шейх Мухаммад бин Абдуррахман Аль Тани, охарактеризовал итоги встречи как продуктивные.

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Зарубежная хроника
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