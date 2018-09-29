Суббота, 29 Сентября 2018 года
13:53:15 МСК

Президент Палестины: «Иерусалим не продается»

Политика

Во время выступления на 73-й Генеральной Ассамблее ООН президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что «Иерусалим не продается»

Президент Палестины: «Иерусалим не продается»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Махмуд Аббас

Нью-Йорк, США, 29 сентября 2018, 13:23 — REGNUM  Во время выступления на 73-й Генеральной Ассамблее ООН президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что «священный город Иерусалим не продается». Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, лидер Палестины впервые выступал с речью, адресованной ООН и всему мировому сообществу, с момента принятия неоднозначного решения США о признании Иерусалима столицей Израиля.

Махмуд Аббас также подверг критике недавно принятый Кнессетом, парламентом Израиля, закон о еврейском национальном государстве, назвав его «расистским, учреждающим апартеид и исключающим реализацию концепции «две страны для двух народов». Кроме того, лидер Палестины в ходе своей речи объявил, что он больше не приемлет США в качестве посредника в мирном процессе.

Аббас призвал все государства признать Палестину, а ООН, в свою очередь, принудить Израиль соблюдать все соглашения и действовать в соответствии с нормами международного права.

Президент Палестины отметил, что Израиль не выполнил положения ни одной резолюции из 700, которые были приняты ООН с 1949 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить