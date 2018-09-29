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Министры обороны США и Южной Кореи обсудили сотрудничество с КНДР

Политика

Обмен мнениями по поводу военного сотрудничества с КНДР состоялся в ходе телефонных переговоров

Министры обороны США и Южной Кореи обсудили сотрудничество с КНДР
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Флаги США и КНДР

Сеул, 29 сентября 2018, 12:29 — REGNUM  Недавно назначенный министр обороны Южной Кореи Чон Кён Ду и министр обороны США Джеймс Меттис провели телефонный разговор и обменялись мнениями по поводу военного сотрудничества с КНДР. Об этом сообщает южнокорейское информационное Yonhap.

Ранее Южная и Северная Корея заключили военное соглашение, предусматривающее снижение напряженности, демилитаризацию объединённой зоны безопасности и ряд других мер, однако реализация такого соглашения была бы невозможна без одобрения американских союзников — в ходе телефонного разговора США положительно оценили данное соглашение.

Также стороны договорились информировать друг друга о ходе реализации межкорейского военного соглашения и поддерживать высокий уровень коммуникации. Кроме того, министры обсудили подготовку к Совещанию по безопасности, которое пройдёт в октябре в Вашингтоне с участием двух министров обороны.

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Зарубежная хроника
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