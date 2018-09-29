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Командующий контингентом США в Южной Кореей недоволен отменой учений

Политика

Новый командующий американского контингента в Южной Корее генерал Роберт Абрамс заявил, что военное сотрудничество двух стран «деградирует»

Командующий контингентом США в Южной Кореей недоволен отменой учений
Иллюстрация: Defense.gov
Роберт Абрамс (слева)

Сеул, 29 сентября 2018, 16:48 — REGNUM  Генерал армии Роберт Абрамс, назначенный новым командующим американским контингентом в Южной Корее, выразил недовольство отменой совместных учений США и Республики Корея. Генерал заявил, что от этого страдает военное сотрудничество двух стран и безопасность на полуострове. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Chosun Ilbo.

После саммита президента США и лидера КНДР 12 июня в Сингапуре Дональд Трамп отменил ежегодные совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian — одни из крупнейших в мире: в них обычно участвуют более 65 тысяч военнослужащих. Ранее зимой были перенесены учения Foal Eagle из-за Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Генерал Абрамс также добавил, что продолжит планирование будущих учений с Южной Кореей, чтобы сохранить боеспособность в случае начала боевых действий. Впрочем, решение о возобновлении учений будет приниматься руководством США и Южной Кореи, а в данный момент они могут существенно осложнить отношения с КНДР.

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Зарубежная хроника
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