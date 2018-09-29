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США отказались выдать визы 33 членам кенийской делегации на ГА ООН

Политика

США отказалась выдать визу 33 членам кенийской делегации, прибывшей для участия в 73 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций

США отказались выдать визы 33 членам кенийской делегации на ГА ООН
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
Отказ

Нью-Йорк, США, 29 сентября 2018, 13:15 — REGNUM  Джеймс Муреу, вице-президент Кенийской торгово-промышленной палаты заявил, что не все члены кенийской делегации смогли получить визы на въезд в США. Только 27 из 60 членов кенийской делегации смогли получить американские визы и принять участие в 73 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и мероприятиях в рамках этой сессии.

Господин Муреу сделал это заявление 27 сентября на торгово-промышленной выставке, где демонстрировались африканские товары. Согласно кенийской газете «The East African», ранее он высказал предположение, что отказ в выдаче деловых виз является одним из способов ограничения роста объема экспорта кенийских товаров в США. Увеличение экспорта кенийских товаров происходит в рамках системы преференций, предусмотренных для стран Африки Актом о росте и возможностях Африки.

В то время как Государственный департамент США не дает комментариев по вопросам выдачи виз, статистика показывает снижение на 15% в сравнении с 2017 годом числа виз, выданных кенийцам. Данные меры укладываются в политику президента США Дональда Трампа, направленную на борьбу с нелегальной миграцией.

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Зарубежная хроника
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