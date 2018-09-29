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Биньямин Нетаньяху обсудил с Генсеком ООН ситуацию на Ближнем Востоке

Политика

Встреча прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН

Биньямин Нетаньяху обсудил с Генсеком ООН ситуацию на Ближнем Востоке
Иван Шилов © ИА REGNUM
Биньямин Нетаньяху

Нью-Йорк, США, 29 сентября 2018, 13:10 — REGNUM  В Нью-Йорке премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем. В ходе встречи политики обсудили ядерную программу Ирана, а также конфликт Израиля с движением ХАМАС. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

На встрече глава правительства Израиля обратился к Генеральному секретарю ООН с просьбой инициировать проверку информации о секретном атомном хранилище в Иране. Напомним, что раннее, во время своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Нетаньяху раскрыл информацию об иранской ядерной программе.

Премьер-министр Израиля также поднял вопрос об израильских военнопленных и без вести пропавших. Нетаньяху призвал Гуттериша предпринять необходимые меры по усилению давления на ХАМАС, чтобы вернуть пленников домой.

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Зарубежная хроника
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