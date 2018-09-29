Биньямин Нетаньяху обсудил с Генсеком ООН ситуацию на Ближнем Востоке

Нью-Йорк, США, , 13:10 — REGNUM В Нью-Йорке премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем. В ходе встречи политики обсудили ядерную программу Ирана, а также конфликт Израиля с движением ХАМАС. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

На встрече глава правительства Израиля обратился к Генеральному секретарю ООН с просьбой инициировать проверку информации о секретном атомном хранилище в Иране. Напомним, что раннее, во время своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Нетаньяху раскрыл информацию об иранской ядерной программе.

Премьер-министр Израиля также поднял вопрос об израильских военнопленных и без вести пропавших. Нетаньяху призвал Гуттериша предпринять необходимые меры по усилению давления на ХАМАС, чтобы вернуть пленников домой.