Суббота, 29 Сентября 2018 года
13:55:11 МСК

Премьер-министр Бангладеш призвала исламский мир усилить давление на Мьянму

Политика

Исламский мир должен объединиться для решения проблемы рохинджа

Премьер-министр Бангладеш призвала исламский мир усилить давление на Мьянму
wolf4max
Высокое давление

Нью-Йорк, США, 29 сентября 2018, 12:27 — REGNUM  Хасина Вазед, премьер-министр Бангладеш, обратилась к лидерам стран-членов Организации исламской конференции с призывом организовать усиленное давление на правительство Мьянмы с целью выработки долгосрочного решения по вопросу возвращения беженцев-рохинджа на родину.

По информации бангладешского новостного издания «Калер контхо», это заявление премьер-министр Бангладеш сделала 27 сентября в Нью-Йорке на встрече рабочей группы стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Хасина Вазед выразила удивление в связи с тем фактом, что в мире «до сих пор притесняют мусульман», а ее коллеги по ОИС бездействуют или предпринимают очень незначительные шаги. Вместе с тем премьер-министр Бангладеш поблагодарила стран-членов ОИС за уже принятые меры и выражала надежду на скорейший поиск выхода из сложившейся ситуации.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить