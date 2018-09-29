Премьер-министр Бангладеш призвала исламский мир усилить давление на Мьянму

Нью-Йорк, США, , 12:27 — REGNUM Хасина Вазед, премьер-министр Бангладеш, обратилась к лидерам стран-членов Организации исламской конференции с призывом организовать усиленное давление на правительство Мьянмы с целью выработки долгосрочного решения по вопросу возвращения беженцев-рохинджа на родину.

По информации бангладешского новостного издания «Калер контхо», это заявление премьер-министр Бангладеш сделала 27 сентября в Нью-Йорке на встрече рабочей группы стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Хасина Вазед выразила удивление в связи с тем фактом, что в мире «до сих пор притесняют мусульман», а ее коллеги по ОИС бездействуют или предпринимают очень незначительные шаги. Вместе с тем премьер-министр Бангладеш поблагодарила стран-членов ОИС за уже принятые меры и выражала надежду на скорейший поиск выхода из сложившейся ситуации.