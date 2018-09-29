В Тульской области к развитию городских пространств подключили молодёжь

Тула, , 10:03 — REGNUM Многочисленные возмущения вокруг законопроекта о пенсионной реформе вскрывают многие проблемы и недоработки нынешней социальной политики. Эксперты и аналитики говорят о том, что поколение молодых людей сегодня несёт в себе разрушение, отказ от культуры и устоявшихся социальных связей в отсутствии грамотной системы воспитания, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Косвенным признанием этого факта является включение национального проекта «Образование» в указ президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Федеральная власть предлагает регионам смотреть в будущее, выбирая, каким оно станет для молодежи.

Для Тульской области любой вопрос, связанный с молодежью, является вопросом выживания. При общем преобладании жителей пожилого возраста молодые люди не спешат оставаться в родных краях, привлеченные «огнями» близкой столицы. Тем не менее областные власти не сдаются и действуют по принципу «лучшая защита — это нападение»: меры воздействия направлены не только на удержание собственного молодого населения, но и на привлечение наиболее ярких лидеров в область. В рамках объявленного губернатором региона Алексеем Дюминым Года Знаний 26 сентября на территории кластера «Октава» открылось одно из его ключевых событий — фестиваль креативных лидеров «Трансформаторы. Практика будущего», который пройдет до 30 сентября.

Фестиваль привлек специалистов по архитектуре, медиа, дизайну и урбанистике из разных регионов России. Сам губернатор 28 сентября также посетил фестиваль, приняв участие в круглом столе «Креативные лидеры как катализаторы регионального развития». В дискуссиях также приняли участие директор по особым поручениям в ГК «Ростех» Василий Бровко и заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

Участники круглого стола высоко оценили факт заинтересованности губернатора развитием как классических видов искусства, так и относительно современных направлений — в частности, граффити, различных видов стрит-арта. По словам губернатора, в тульском регионе уже давно не считают граффити вандализмом, в отличие от некоторых регионов, где такая тенденция до сих пор сохраняется.

«Конечно, мы тянемся за Москвой, Тула сейчас притягивает много творческой молодежи. Есть мнение, что трансформация — это неизбежное разрушение чего-то старого. Мы надеемся, что у нас, у «Октавы», получится создать нечто интересное без разрушения традиций, вывести это «старое» на новый уровень. Надеюсь, этот фестиваль обогатит участников новыми знаниями, новыми идеями, чтобы ключевые из них были реализованы на территории тульского региона. Областные центры — это локомотивы движения, очень важно, чтобы потом этот процесс растекался горизонтально дальше, к нашим районным центрам», — подчеркнул губернатор.

Василий Бровко также отметил, что в Туле идут большие трансформационные процессы, а город становится центром притяжения для интеллектуалов и креативной молодежи.

Участники дискуссии делились опытом в проведении проектов по изменению городской среды и привлечению к её развитию профессионалов. Главным выводом круглого стола стало заключение, что результатом перемен в городской жизни часто становится возвращение на малую родину людей, ранее уехавших в другие города. Как отметила заведующая Отделом международных проектов Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Юлия Вронская, не надо уезжать из Тулы, чтобы найти применение своим творческим возможностям.

Говоря об интеллектуалах, в тот же день на другой культурной площадке города «Типография» состоялся научный стенд-ап Science Slam: молодые учёные представили свои проекты. Данное направление по популяризации науки появилось в 2010 году в Германии и быстро набрало популярность в Европе. В России он стартовал в 2012 году и покорил более 20 городов. В Туле симбиоз научной конференции и шоу прошел уже во второй раз.

Эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Илья Турманидзе отмечает важность сохранения своего исконного и традиционного при любых трансформационных процессах:

«Сейчас, когда в обществе по сути не осталось ориентиров и авторитетов, когда ценности размыты, последним оплотом, за который еще можно «зацепиться», являются традиции. Традиции семьи, традиции твоей земли. Однако, чтобы привлечь к этому молодежь, нельзя стоять на месте. В общей урбанистической современной традиции лежит принцип «подачи» исторической сущности города через «осовремененные» пространства: малые архитектрурные формы, освещение, парки, набережные. История рядом, но она абсолютно функциональна, более того она не противопоставлена современности, технологиям — она является ее основой. Поэтому сейчас так важно, чтобы молодежь была привлечена к организации городского пространства, чтобы власть прислушивалась к ее идеям. В этом плане фестиваль креативных лидеров — отличный пример прямого взаимодействия ярких профессионалов и представителей региональной администрации, в результате которого в области, несомненно, интересные идеи воплотятся даже в удаленных районах».

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Справка ИА REGNUM. Индустриальный творческий кластер «Октава» — совместный проект госкорпорации «Ростех» и правительства Тульской области с привлечением частных инвестиций. На ПМЭФ-2016 генеральным директором Ростеха Сергеем Чемезовым, губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и заместителем председателя совета директоров «Корпорации «ВСМПО АВИСМА» Михаилом Шелковым было подписано соглашение о создании кластера на территории завода ПАО «Октава». Совместно с главой региона Алексеем Дюминым директор по особым поручениям Ростеха Василий Бровко представили проект президенту России Владимиру Путину и получили его одобрение.

Кластер включает в себя музей станка, Высшую техническую школу, комфортное городское пространство для досуга и отдыха: 1000-метровый многофункциональный зал для проведения лекций, концертов и спектаклей, не имеющую аналогов в России техническую библиотеку, лабораторию-мастерскую «Фаблаб MAKER». При этом на заводе сохранено действующее производство.