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О «величейшем моменте в военной истории» сообщили в Британии

Политика

Британские военные провели успешные испытательные полёты истребителей-бомбардировщиков F-35

О «величейшем моменте в военной истории» сообщили в Британии
Иллюстрация: Gov.uk
F-35B садится на палубу авианосца Queen Elizabeth

Лондон, 29 сентября 2018, 10:02 — REGNUM  Впервые удалось успешно посадить истребители-бомбардировщики F-35B на палубу крупнейшего авианосца страны Queen Elizabeth военным Британии. Об этом сообщает в своём заявлении глава Минобороны страны Гэвин Уильямсон.

Уильямсон подчеркнул, что первые посадка и взлёт F-35B с Queen Elizabeth являются кульминацией национальных десятилетних усилий, направленных на возврат авианосца в арсенал Великобритании. Способный принять до 36 сверхзвуковых самолетов, авианосец обеспечивает Королевский флот способностью, которой обладают немногие другие.

«Историческая первая посадка на палубу корабля Queen Elizabeth — величайший момент в вызывающей гордость военной истории нашей страны. Это также заявление о решимости Великобритании содействовать миру и предотвратить войну», — заявил Уильямсон.

Сообщается, что удачная учебная военная операция по взлёту и посадке F-35B на борт авианосца была проведена командующим Королевским флотом Натаном Греем и лидером эскадрильи RAF Энди Эджеллом.

Напомним, что авианосец Queen Elizabeth является самым крупным из построенных в Великобритании боевых кораблей. Его водоизмещение составляет 65 тыс. тонн, длина 280 м. Он приступил к службе в рядах ВМФ Великобритании в августе 2017 года.

Стоит отметить, что официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков назвал Queen Elizabeth всего лишь удобной крупногабаритной целью.

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Армия Великобритании
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