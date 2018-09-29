ЛНР: силовики Украины обстреляли территорию республики 4 раза за сутки

Луганск, , 08:33 — REGNUM Четыре раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня и обстреливали территорию Луганской народной республики украинские силовики, сообщает 29 сентября пресс-служба Народной милиции республики.

По сообщению пресс-службы, в обстрелах применялись минометы калибра 102 и 82 мм, зенитные установки ЗУ-23−2, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие. Обстрелы были произведены в районах около населенных пунктов Михайловка, Желобок и Сокольники. Потерь среди личного состава и гражданского населения нет, подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, с 29 августа на территории Донбасса вступило в действие так называемое «школьное» перемирие, являющееся четвертой попыткой с начала текущего года попыткой установить режим прекращения огня в регионе.