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ЛНР: силовики Украины обстреляли территорию республики 4 раза за сутки

Политика

Потерь среди личного состава и гражданского населения нет

Луганск, 29 сентября 2018, 08:33 — REGNUM  Четыре раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня и обстреливали территорию Луганской народной республики украинские силовики, сообщает 29 сентября пресс-служба Народной милиции республики.

По сообщению пресс-службы, в обстрелах применялись минометы калибра 102 и 82 мм, зенитные установки ЗУ-23−2, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие. Обстрелы были произведены в районах около населенных пунктов Михайловка, Желобок и Сокольники. Потерь среди личного состава и гражданского населения нет, подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, с 29 августа на территории Донбасса вступило в действие так называемое «школьное» перемирие, являющееся четвертой попыткой с начала текущего года попыткой установить режим прекращения огня в регионе.

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