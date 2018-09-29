Глава МИД Венгрии прибудет в Москву на переговоры с главой Минэнерго РФ

Нью-Йорк, США, , 07:23 — REGNUM Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто намерен вскоре прибыть в Москву для участия в «Российской энергетической неделе», а также для проведения переговоров с министром энергетики России Александром Новаком. Об этом Сийярто заявил накануне, 28 сентября, в интервью РИА Новости, находясь на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что он хотел бы обсудить с Новаком ряд вопросов. В частности, речь пойдёт о российско-венгерском газовом контракте. Этот долгосрочный контракт действует до 2020 года.

На данный момент Москва и Будапешт договорились о тех объемах газа, которые венгерская сторона закупает в 2019 году. С Новаком Сийярто намерен обсудить объемы предстоящих закупок российского газа в 2020 году, а также дальнейшее сотрудничество в энергетической сфере.

Известно, что форум «Российская энергетическая неделя» пройдёт в Москве 3−6 октября.